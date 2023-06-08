«Динамо» выбирает между двумя тренерами

«Динамо» продолжает поиск замены для уволенного главного тренера Славиши Йокановича.

В московском клубе рассчитывают определиться с итоговой кандидатурой в ближайшие три-четыре дня.

Один из вариантов – Вук Рашович. Он сейчас находится в Сербии, где ведет переговоры с представителями динамовского руководства – Дмитрием Гафиным и Павлом Пивоваровым.

Также рассматривается неназванный российский тренер. Сообщалось, что в шорт-лист входит Леонид Слуцкий.