«Динамо» выбирает между двумя тренерами

«Динамо» продолжает поиск замены для уволенного главного тренера Славиши Йокановича.
В московском клубе рассчитывают определиться с итоговой кандидатурой в ближайшие три-четыре дня.
Один из вариантов – Вук Рашович. Он сейчас находится в Сербии, где ведет переговоры с представителями динамовского руководства – Дмитрием Гафиным и Павлом Пивоваровым.
Также рассматривается неназванный российский тренер. Сообщалось, что в шорт-лист входит Леонид Слуцкий.
- «Динамо» финишировало на 9-м месте в РПЛ.
- После отставки Йокановича обязанности главного тренера исполнял Павел Алпатов.
Источник: «РБ Спорт»