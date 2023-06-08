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    «Динамо» выбирает между двумя тренерами

    «Динамо» продолжает поиск замены для уволенного главного тренера Славиши Йокановича.

    В московском клубе рассчитывают определиться с итоговой кандидатурой в ближайшие три-четыре дня.

    Один из вариантов – Вук Рашович. Он сейчас находится в Сербии, где ведет переговоры с представителями динамовского руководства – Дмитрием Гафиным и Павлом Пивоваровым.

    Также рассматривается неназванный российский тренер. Сообщалось, что в шорт-лист входит Леонид Слуцкий.

    • «Динамо» финишировало на 9-м месте в РПЛ.
    • После отставки Йокановича обязанности главного тренера исполнял Павел Алпатов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.06.2023 19:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 53 минуты назад

      Что лучше - опять дешёвые понты, мол, к нам из-за границы тренерА готовы пачками ездить, или российский хороший тренер, который на РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ будет общаться и давать указания большинству игроков команды - решать, конечно, руководству клуба.

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