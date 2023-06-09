Рашович прояснил ситуацию с возможным уходом в «Динамо»

Главный тренер «Аль-Фейха» Вук Рашович заявил, что не возглавит «Динамо».
«Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел.
Был диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что не отпустит меня.
В Саудовской Аравии на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт с моим нынешним клубом – этой функции не предусмотрено.
Сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию», – сказал Рашович.
- «Динамо» ищет замену Славише Йокановичу.
- Москвичи финишировали на 9-м месте в РПЛ.
- Рашович владеет русским языком. Он выступал в России за «Крылья Советов» с 2002 по 2003 год.
Источник: Sport24