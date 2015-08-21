Главный тренер минского «Динамо»: «Удалось удивить «Зальцбург»

Главный тренер минского «Динамо» Вук Рашович поделился впечатлениями после победного для его команды матча раунда плей-офф Лиги Европы против австрийского «Зальцбурга» (2:0). Специалист подчеркунл, что минчанам удалось удивить соперника.

«Думаю, мы грамотно действовали в первом тайме. А во втором играли еще лучше, у «Динамо» стали появляться моменты. Отлично, что забили. Оставляя Адамовича в запасе, сделали маленький сюрприз для соперника. Хорошо, что получилось удивить. Мы не имели много моментов, но показали высокий процент реализации. Этого и ожидали. Знали, что у нас не будет много шансов.

Игра вторым номером? Мы знали противника и соответственно готовились к матчу. Если «Зальцбургу» дать много свободного пространства, то возникнут большие проблемы. Жалко, что в первом тайме ошибались в организации игры и быстро теряли мяч. Приходилось много обороняться. Вторая половина в этом отношении получилась лучше. Надо готовиться к следующей игре, предстоит сложная игра чемпионата Беларуси в Жодино. А потом ответный матч в Австрии. Еще ничего не решено. Наш ждет труднейший поединок.