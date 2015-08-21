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    • Главный тренер минского «Динамо»: «Удалось удивить «Зальцбург»

    Главный тренер минского «Динамо»: «Удалось удивить «Зальцбург»

    Главный тренер минского «Динамо» Вук Рашович поделился впечатлениями после победного для его команды матча раунда плей-офф Лиги Европы против австрийского «Зальцбурга» (2:0). Специалист подчеркунл, что минчанам удалось удивить соперника.

    «Думаю, мы грамотно действовали в первом тайме. А во втором играли еще лучше, у «Динамо» стали появляться моменты. Отлично, что забили. Оставляя Адамовича в запасе, сделали маленький сюрприз для соперника. Хорошо, что получилось удивить. Мы не имели много моментов, но показали высокий процент реализации. Этого и ожидали. Знали, что у нас не будет много шансов.

    Игра вторым номером? Мы знали противника и соответственно готовились к матчу. Если «Зальцбургу» дать много свободного пространства, то возникнут большие проблемы. Жалко, что в первом тайме ошибались в организации игры и быстро теряли мяч. Приходилось много обороняться. Вторая половина в этом отношении получилась лучше. Надо готовиться к следующей игре, предстоит сложная игра чемпионата Беларуси в Жодино. А потом ответный матч в Австрии. Еще ничего не решено. Наш ждет труднейший поединок.

    У нас такая команда и философия, что мы в каждом матче стараемся забить, а что будет в Зальцбурге, еще рано загадывать. Будем готовиться, разрабатывать стратегию. «Динамо» – большой клуб с большими традициями и целями. Мы должны бороться на всех фронтах. У нас есть силы, мы хорошо работаем. Будем сражаться и за группу Лиги Европы УЕФА, и за белорусское чемпионство», – сказал Рашович.

    Источник: УЕФА

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    21.08.2015 08:15
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    Комментарии (2)
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    ФК Зенит всея Руси
    1440134939
    Болел за белорусов. Рад успеху славного минского Динамо.
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