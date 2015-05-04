Вук Рашович - статистика
Тренер
|Имя
|Вук
|Фамилия
|Рашович
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|3 января 1973
|Имя
|Вук
|Фамилия
|Рашович
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|3 января 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|9
|8
|0
|1
|Дата
|Матч
|04.05.2015
|Динамо
|4 : 0
|Торпедо-БелАЗ
|11.05.2015
|Минск
|0 : 3
|Динамо
|16.05.2015
|Динамо
|1 : 0
|Гранит
|23.05.2015
|Витебск
|0 : 0
|Динамо
|31.05.2015
|Динамо
|2 : 1
|Нафтан
|18.06.2015
|Динамо
|2 : 0
|Слуцк
|27.06.2015
|Белшина
|0 : 2
|Динамо
|05.07.2015
|Динамо
|1 : 0
|Гомель
|12.07.2015
|Динамо
|2 : 0
|Неман