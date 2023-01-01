Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
10
0
1
32
9
23
30
12
9
1
2
32
12
20
28
11
9
1
1
28
11
17
28
11
7
3
1
21
11
10
24
12
7
1
4
18
10
8
22
11
7
0
4
28
19
9
21
12
5
4
3
18
17
1
19
12
4
3
5
10
13
-3
15
12
3
6
3
14
19
-5
15
11
3
5
3
20
15
5
14
11
3
3
5
11
25
-14
12
11
3
3
5
17
26
-9
12
12
2
5
5
16
20
-4
11
12
2
4
6
14
20
-6
10
12
2
4
6
13
24
-11
10
12
1
3
8
10
25
-15
6
12
0
5
7
6
20
-14
5
11
0
3
8
7
19
-12
3
Команда
1
4
5
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
16
5
11
18
6
5
0
1
13
6
7
15
5
4
1
0
10
5
5
13
4
4
0
0
16
2
14
12
6
4
0
2
11
6
5
12
6
3
1
2
13
11
2
10
5
3
0
2
5
11
-6
9
5
3
0
2
8
12
-4
9
7
2
3
2
15
11
4
9
6
2
3
1
8
8
0
9
6
2
2
2
12
12
0
8
6
1
3
2
7
8
-1
6
7
1
3
3
4
7
-3
6
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
1
2
3
8
13
-5
5
6
0
4
2
1
8
-7
4
5
0
2
3
3
6
-3
2
6
0
1
5
4
13
-9
1
Команда
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
1
18
18
5
5
0
0
19
3
16
15
6
4
2
0
10
4
6
14
6
3
2
1
11
6
5
11
5
3
1
1
12
6
6
10
6
3
1
2
7
4
3
10
5
3
0
2
6
6
0
9
7
3
0
4
12
17
-5
9
6
1
3
2
6
11
-5
6
4
1
2
1
5
4
1
5
6
1
2
3
7
13
-6
5
6
1
2
3
6
12
-6
5
6
1
1
4
7
12
-5
4
6
0
3
3
4
8
-4
3
6
0
3
3
6
14
-8
3
6
0
3
3
9
14
-5
3
6
0
1
5
5
12
-7
1
6
0
1
5
4
13
-9
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире