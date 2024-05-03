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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Абха
€ 18 млн
Абха
Абха
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Принц Султан бин Абдул Азиз
Сайт:
http://abhafc.sa/
Тренер:
Питсо Мосимане
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Статистика
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Результаты
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Таблица
«Аль-Дирия» – «Абха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
Видео
Роналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
11 сентября
Роналду выдал философскую цитату после 979-го гола в карьере
10 сентября
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
9 сентября
1
«Аль-Наср» – «Абха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Трансляция
«Абха» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Абха» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Аль-Фейха» – «Абха»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Абха» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Абха» – «Халидж»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
24 августа
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
«Аль-Ахли» – «Абха»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Абха» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Абха» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Абха» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
2024.05.03 10:36
«Абха» – «Аль-Иттихад»: прогноз на матч 30 тура саудовская Премьер-лига, 3 мая
2024.05.03 10:07
Роналду забил два гола со штрафных за матч впервые за 13 лет
2024.04.03 09:05
Реакция Роналду на 8:0 в матче с «Абхой» с его хет-триком
2024.04.03 00:40
«Аль-Наср» уничтожил «Абху» благодаря хет-трику Роналду, гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Охдуд»
2024.04.03 00:13
39-летний Роналду сделал 5 голевых действий за тайм в матче чемпионата Саудовской Аравии
2024.04.02 22:55
2
Трансляция
«Абха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024
2024.04.02 10:17
«Абха» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 26 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 2 апреля
2024.04.02 09:38
Джорджевич нашел новый клуб после ухода из «Сочи»
2024.02.12 09:52
3
Комментатор оценил дебют Карасева в чемпионате Саудовской Аравии
2023.11.30 23:55
Определен матч саудовской лиги, который обслужит Карасев
2023.11.30 18:00
2
Бензема оформил 3+1 против «Абхи»
2023.11.10 23:09
Видео
Обзор матча «Аль-Наср – «Абха»: голы и лучшие моменты (видео)
2023.10.07 09:59
«Аль-Наср» сенсационно сыграл вничью с аутсайдером (2:2), Роналду не забил
2023.10.06 19:59
Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Наср» – «Абха»: 6 октября
2023.10.06 17:03
Трансляция
«Аль-Наср» – «Абха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023
2023.10.06 16:16
1
2
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