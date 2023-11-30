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Комментатор оценил дебют Карасева в чемпионате Саудовской Аравии

30 ноября 2023, 23:55

Комментатор Okko Sport Николай Саприн поделился впечатлениями от работы российского арбитра Сергея Карасева в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Абха» и «Аль-Ахли» (0:6).

– Саму игру едва ли имеет смысл оценивать серьезно, поскольку это была улица с односторонним движением.

Понятно, что в таких случаях судьям это всегда на руку, но, с другой стороны, всегда есть риск, что проигрывающие начнут беситься и выходить из себя. Но, к чести «Абхи», она не сбилась на такие эмоции.

– Что скажете о работе наших судей?

В целом бригада Карасева отработала очень хорошо – спокойно, уверенно, не затягивая паузы даже когда дело доходило до спорных моментов. Такие тоже были, но разбирались наши судьи очень быстро.

– Что за моменты?

– Например, в первом тайме не засчитали, и правильно, гол Мареза, который был забит после резкого перевода направо – алжирец принимал мяч в офсайде, и боковой судья все четко видел.

Более сложные эпизоды были после перерыва, уже при счете 0:6 – и в обоих случаях Карасев принимал решение, просматривая повторы самолично.

Сначала не дал пенальти в ворота «Аль-Ахли» за попадание мяча в кисть руки – он определил, что до этого бивший головой нападающий нарушил правила – момент был действительно непростой.

А потом не назначил пенальти уже в ворота «Абхи» – посчитал, что ее игрок если и коснулся в штрафной голеностопа соперника, то незначительно. По крайней мере, не настолько, чтобы вызвать его падение. Здесь уже все зависело от трактовки судьи.

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Источник: «РБ Спорт»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Абха Карасев Сергей
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