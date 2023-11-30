Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Комментатор оценил дебют Карасева в чемпионате Саудовской Аравии

    Комментатор оценил дебют Карасева в чемпионате Саудовской Аравии

    Комментатор Okko Sport Николай Саприн поделился впечатлениями от работы российского арбитра Сергея Карасева в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Абха» и «Аль-Ахли» (0:6).

    – Саму игру едва ли имеет смысл оценивать серьезно, поскольку это была улица с односторонним движением.

    Понятно, что в таких случаях судьям это всегда на руку, но, с другой стороны, всегда есть риск, что проигрывающие начнут беситься и выходить из себя. Но, к чести «Абхи», она не сбилась на такие эмоции.

    – Что скажете о работе наших судей?

    В целом бригада Карасева отработала очень хорошо – спокойно, уверенно, не затягивая паузы даже когда дело доходило до спорных моментов. Такие тоже были, но разбирались наши судьи очень быстро.

    – Что за моменты?

    – Например, в первом тайме не засчитали, и правильно, гол Мареза, который был забит после резкого перевода направо – алжирец принимал мяч в офсайде, и боковой судья все четко видел.

    Более сложные эпизоды были после перерыва, уже при счете 0:6 – и в обоих случаях Карасев принимал решение, просматривая повторы самолично.

    Сначала не дал пенальти в ворота «Аль-Ахли» за попадание мяча в кисть руки – он определил, что до этого бивший головой нападающий нарушил правила – момент был действительно непростой.

    А потом не назначил пенальти уже в ворота «Абхи» – посчитал, что ее игрок если и коснулся в штрафной голеностопа соперника, то незначительно. По крайней мере, не настолько, чтобы вызвать его падение. Здесь уже все зависело от трактовки судьи.

    Новости по теме
    Определен матч саудовской лиги, который обслужит Карасев 4
    Карасев может обслужить другой матч вместо саудовского «класико»
    Карасев не подтвердил назначение на саудовское «класико»: «РФС ведет переговоры»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2023 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+