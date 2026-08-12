Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Абхой» и «Аль-Хазмом» пройдет 13 августа в Абхе на стадионе имени принца Султана. Хозяева подходят к старту сезона с феноменальной домашней статистикой – они не проигрывают в 14 из 15 последних матчей на своем поле, однако их атака выглядит скромной. Гости, в свою очередь, имеют серьезные проблемы на выезде: они не выигрывают в десяти последних гостевых матчах Высшей лиги, но при этом регулярно забивают в очных встречах с «Абхой». Сможет ли «Абха» использовать фактор родного стадиона и начать сезон с победы, или «Аль-Хазм» прервет свою выездную безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Абхи» говорит их впечатляющая домашняя форма и история очных встреч на своем поле. Клуб из Абхи не проигрывает в 14 из 15 последних матчей на домашнем стадионе, а также не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей против «Аль-Хазма». Кроме того, «Абха» забивает в пяти последних очных встречах с этим соперником, что говорит об умении вскрывать его оборону. Однако атака хозяев выглядит не самой мощной – в среднем они забивают всего 0,80 гола за последние пять матчей, хотя и отмечаются голом в большинстве встреч. Защита «Абхи» также вызывает вопросы: они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В товарищеских матчах перед сезоном команда показывала нестабильные результаты, но домашний стадион остается их главным козырем.

«Аль-Хазм» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде – гости не выигрывают в десяти последних гостевых матчах Высшей лиги, что является тревожным сигналом. Однако в очных встречах с «Абхой» у них есть определенное преимущество: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей против этого соперника и забивают в 11 последних очных встречах. В среднем за последние пять игр «Аль-Хазм» забивает 1,00 гола, а его атака выглядит стабильной. Защита гостей также не идеальна – они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущих сезонах «Аль-Хазм» показывал неплохие результаты, но их выездная статистика остается главной проблемой.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Абха» имеет колоссальное преимущество за счет домашнего поля и статистики личных встреч на своем стадионе. «Аль-Хазм» же, несмотря на историческое преимущество в очных встречах, испытывает серьезные трудности на выезде. Учитывая, что хозяева редко проигрывают дома, а гости редко побеждают на выезде, фаворитом выглядит «Абха», хотя их атакующие проблемы могут сделать матч не слишком результативным.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами: в последних пяти встречах «Абха» одержала одну победу, «Аль-Хазм» – две, еще две встречи завершились вничью. Однако на домашнем стадионе «Абха» не проигрывает в пяти из семи последних матчей против этого соперника, что дает им психологическое преимущество. В текущей форме «Абха» сильна дома, а «Аль-Хазм» слаб на выезде. Учитывая, что хозяева забивают в очных встречах стабильно, а гости имеют проблемы в защите, этот матч обещает быть интересным, хотя и не слишком результативным.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Абхи». Хозяева не проигрывают в 14 из 15 последних матчей на своем поле, имеют историческое преимущество в домашних встречах с «Аль-Хазмом» и будут предельно мотивированы перед стартом нового сезона. Гости, напротив, не выигрывают в десяти последних выездных матчах Высшей лиги, что делает их шансы на успех минимальными. Ожидаем, что «Абха» использует фактор родного стадиона и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Абхи» с коэффициентом 2,60.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Абхой» и «Аль-Хазмом» состоится 13 августа 2026 года в Абхе на стадионе имени принца Султана и начнется в 19-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.