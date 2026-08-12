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«Абха» — «Аль-Хазм»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

12 августа 2026 14:21
Абха - Аль-Хазм
13 авг. 2026, четверг 19:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Абхи»
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Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Абхой» и «Аль-Хазмом» пройдет 13 августа в Абхе на стадионе имени принца Султана. Хозяева подходят к старту сезона с феноменальной домашней статистикой – они не проигрывают в 14 из 15 последних матчей на своем поле, однако их атака выглядит скромной. Гости, в свою очередь, имеют серьезные проблемы на выезде: они не выигрывают в десяти последних гостевых матчах Высшей лиги, но при этом регулярно забивают в очных встречах с «Абхой». Сможет ли «Абха» использовать фактор родного стадиона и начать сезон с победы, или «Аль-Хазм» прервет свою выездную безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Абхи» говорит их впечатляющая домашняя форма и история очных встреч на своем поле. Клуб из Абхи не проигрывает в 14 из 15 последних матчей на домашнем стадионе, а также не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей против «Аль-Хазма». Кроме того, «Абха» забивает в пяти последних очных встречах с этим соперником, что говорит об умении вскрывать его оборону. Однако атака хозяев выглядит не самой мощной – в среднем они забивают всего 0,80 гола за последние пять матчей, хотя и отмечаются голом в большинстве встреч. Защита «Абхи» также вызывает вопросы: они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В товарищеских матчах перед сезоном команда показывала нестабильные результаты, но домашний стадион остается их главным козырем.

«Аль-Хазм» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде – гости не выигрывают в десяти последних гостевых матчах Высшей лиги, что является тревожным сигналом. Однако в очных встречах с «Абхой» у них есть определенное преимущество: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей против этого соперника и забивают в 11 последних очных встречах. В среднем за последние пять игр «Аль-Хазм» забивает 1,00 гола, а его атака выглядит стабильной. Защита гостей также не идеальна – они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущих сезонах «Аль-Хазм» показывал неплохие результаты, но их выездная статистика остается главной проблемой.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Абха» имеет колоссальное преимущество за счет домашнего поля и статистики личных встреч на своем стадионе. «Аль-Хазм» же, несмотря на историческое преимущество в очных встречах, испытывает серьезные трудности на выезде. Учитывая, что хозяева редко проигрывают дома, а гости редко побеждают на выезде, фаворитом выглядит «Абха», хотя их атакующие проблемы могут сделать матч не слишком результативным.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами: в последних пяти встречах «Абха» одержала одну победу, «Аль-Хазм» – две, еще две встречи завершились вничью. Однако на домашнем стадионе «Абха» не проигрывает в пяти из семи последних матчей против этого соперника, что дает им психологическое преимущество. В текущей форме «Абха» сильна дома, а «Аль-Хазм» слаб на выезде. Учитывая, что хозяева забивают в очных встречах стабильно, а гости имеют проблемы в защите, этот матч обещает быть интересным, хотя и не слишком результативным.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 2 (67%)
2
Забитых мячей
5
0.67
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Абха
1 : 2
13.08.2026
Аль-Хазм
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Абха
1 : 1
14.12.2023
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Абха
1 : 2
13.08.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Хазм
2 : 0
27.05.2024
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Абха
1 : 1
14.12.2023
Аль-Хазм

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Донован Леон
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
3
Хуриен Гаари
(К) ПЗ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Сафван Аль-Джохани
ЦП
8
Nasser Al-Daajani
ЦП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Аль-Хазм
23
I. Zaied
ВР
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
34
A. Al Dakheel
(К) ЦЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
17
Bonheur Mugisha
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
24
Aboubacar Bah
ЦП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
9
Kamil Boumedmed
ЦФ
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
1
Yazan Abdullah Al-Ruwaili
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
98
Ayman Al-Hujaili
ЦП
77
Mohammed Al Hamdani
ЦФ
11
Walead Alshangeati
ЦФ
3-1-4-2
16
Леон
23
Аль-Давсари
22
Диалло
3
Гаари
32
Розье
80
Аль-Джохани
39
17
Дариси
8
11
7
Аль-Гамди
3-2-4-1
23
34
2
3
Бен Хамида
8
Конате
28
Бендебка
22
24
70
17
9
Пулулу
80
Аль-Джохани
37
Хинди
37
Хинди
80
Аль-Джохани
39
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
39
10
Фекир
10
Фекир
11
9
9
11
22
4
4
22
70
77
77
70
Остались в запасе
Абха
Аль-Хазм
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
33
Majed Al Ghamdi
ВР
1
Yazan Abdullah Al-Ruwaili
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
98
Ayman Al-Hujaili
ЦП
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
1
Yazan Abdullah Al-Ruwaili
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
98
Ayman Al-Hujaili
ЦП
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Главный тренер
Даниэль Карреньо

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Абхи». Хозяева не проигрывают в 14 из 15 последних матчей на своем поле, имеют историческое преимущество в домашних встречах с «Аль-Хазмом» и будут предельно мотивированы перед стартом нового сезона. Гости, напротив, не выигрывают в десяти последних выездных матчах Высшей лиги, что делает их шансы на успех минимальными. Ожидаем, что «Абха» использует фактор родного стадиона и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Абхи» с коэффициентом 2,60.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Абхой» и «Аль-Хазмом» состоится 13 августа 2026 года в Абхе на стадионе имени принца Султана и начнется в 19-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Абха» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

2.60
Победа «Абхи»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Абха
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