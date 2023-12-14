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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Хазм
Абха - Аль-Хазм: обзор матча 14 декабря 2023
Абха
14.12.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хазм
79'
Г. Крыховяк
64'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Хазм
89'
Желтая карточка
Б. Виана
Желтая карточка
З. Аль-Судани
86'
Желтая карточка
М. Наджи
85'
84'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
М. Аль-Тани
81'
Желтая карточка
А. Аль-Мемаид
Желтая карточка
А. Аль-Шаммери
80'
ГОЛ! 1:1!
Г. Крыховяк
79'
74'
Желтая карточка
Ф. Селемани
74'
Желтая карточка
Тозе
Замена
А. Аль-Шаммери
️️️️
У. Матич
69'
Замена
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
️️️️
Ф. Камано
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Селемани
53'
Желтая карточка
М. Аль-Тани
Замена
С. Натик
️️️️
З. Аль-Сахафи
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
(К)
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
95
Райан Аль-Муса
ОП
29
Вина
АП
20
Тозе
(К)
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЛВ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
21
Бен Траоре
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Тэтэрушану
21
Аль-Сахафи
3
Наджи
38
Ногера
17
Аль-Кумейзи
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
22
Матич
40
Камано
18
Бгуир
9
Экамби
3-4-3
16
Дамен
2
Виана
7
Селемани
99
Аль-Мемаид
2
Аль-Бакр
4
Рикардо
95
Аль-Муса
50
Кашиш
17
Аль-Тани
20
Тозе
29
Вина
21
Аль-Сахафи
4
Натик
4
Натик
21
Аль-Сахафи
22
Матич
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
22
Матич
40
Камано
14
Аль-Джумаия
14
Аль-Джумаия
40
Камано
17
Аль-Тани
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
17
Аль-Тани
Остались в запасе
Абха
Аль-Хазм
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
21
Бен Траоре
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
21
Бен Траоре
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Абха - Аль-Хазм
3
5
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
0
3
Нарушения
6
13
Офсайды
0
2
Количество передач
231
175
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Al-Bered, Saudi Arabia
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