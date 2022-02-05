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    Питсо Мосимане

    Тренер
    Имя Питсо
    Фамилия Мосимане
    Гражданство ЮАР
    Дата рождения 26 июля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аль-Ахли 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.02.2022 Аль-Ахли 1 : 0 Монтеррей
    08.02.2022 Палмейрас 2 : 0 Аль-Ахли
    12.02.2022 Аль-Хиляль 0 : 4 Аль-Ахли
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