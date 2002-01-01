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    Абха - результаты

    Город Абха
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига
    Сайт abhafc.sa/
    Стадион Принц Султан бин Абдул Азиз
    Тренер Юссеф Манаи
    Турниры:
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    15 тур 30 ноября, четверг 18:00 0:6
    14 тур 25 ноября, суббота 21:00 4:2
    13 тур 10 ноября, пятница 21:00 4:2
    12 тур 4 ноября, суббота 18:00 3:2
    11 тур 28 октября, суббота 18:00 2:1
    10 тур 20 октября, пятница 21:00 4:1
    9 тур 6 октября, пятница 18:00 2:2
    8 тур 30 сентября, суббота 15:00 0:1
    7 тур 22 сентября, пятница 21:00 4:0
    6 тур 16 сентября, суббота 15:00 1:3
    5 тур 1 сентября, пятница 18:00 1:0
    4 тур 28 августа, понедельник 18:00 2:1
    3 тур 25 августа, пятница 21:00 1:0
    2 тур 19 августа, суббота 18:00 1:0
    1 тур 14 августа, понедельник 18:00 1:3
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