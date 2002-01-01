Турниры:
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
|15 тур
|30 ноября, четверг
|18:00
|0:6
|14 тур
|25 ноября, суббота
|21:00
|4:2
|13 тур
|10 ноября, пятница
|21:00
|4:2
|12 тур
|4 ноября, суббота
|18:00
|3:2
|11 тур
|28 октября, суббота
|18:00
|2:1
|10 тур
|20 октября, пятница
|21:00
|4:1
|9 тур
|6 октября, пятница
|18:00
|2:2
|8 тур
|30 сентября, суббота
|15:00
|0:1
|7 тур
|22 сентября, пятница
|21:00
|4:0
|6 тур
|16 сентября, суббота
|15:00
|1:3
|5 тур
|1 сентября, пятница
|18:00
|1:0
|4 тур
|28 августа, понедельник
|18:00
|2:1
|3 тур
|25 августа, пятница
|21:00
|1:0
|2 тур
|19 августа, суббота
|18:00
|1:0
|1 тур
|14 августа, понедельник
|18:00
|1:3