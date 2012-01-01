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    Абха - состав

    Город Абха
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Стадион Принц Султан бин Абдул Азиз
    Тренер Чеслав Михневич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Эпасси Девис Камерун Вра 30 0 0 0 0 0 € 0.45 млн.
    89 Шарахили Рияд Саудовская Аравия Пол 30 0 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 1, защитников: 0, полузащитников: 1, нападающих: 0
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