- 30 ноября
- 23:55 Комментатор оценил дебют Карасева в чемпионате Саудовской Аравии
- 18:00 Определен матч саудовской лиги, который обслужит Карасев 4
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- 16:16 Трансляция «Аль-Наср» – «Абха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023
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- 19:58 У Малкома хет-трик в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии 34
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