Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Абхой» и «Халиджем» пройдет 25 августа 2026 года в Абхе. Обе команды подходят к игре в глубоком кризисе: хозяева проиграли три последних матча и замыкают таблицу без набранных очков, а гости не могут победить в восьми последних встречах и имеют лишь два балла. При этом очная статистика на стороне «Абхи» – она не проигрывает сопернику в семи из девяти последних домашних игр и забивает в пятнадцати последних матчах против «Халиджа». Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и взять первые очки в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на историческую уверенность, или гости, которые тоже отчаянно нуждаются в победе?

Кто победит в матче

«Абха» сделает ставку на преимущество своего поля и хорошую историю встреч с «Халиджем». В семи из девяти последних домашних матчей против этого соперника хозяева не уступали, а в пятнадцати последних очных встречах неизменно забивали. Однако текущая форма «Абхи» оставляет желать лучшего: команда проиграла три матча подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит всего 0,40 гола, тогда как оборона пропускает 2,20 мяча. В стартовых турах «Абха» уступила «Аль-Хазму» (1:2) и разгромно проиграла «Аль-Ахли» (0:4), а в Кубке короля вылетела по пенальти от «Аль-Орубы». Несмотря на это, домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником дают хозяевам шанс на положительный результат.

«Халидж» также испытывает серьeзные трудности. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, а в атаке действует крайне слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах с «Абхой» гости забивают в четырeх последних матчах. Оборона «Халиджа» нестабильна: в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр. В стартовых турах они сыграли вничью с «Аль-Таавуном» (0:0) и «Аль-Шабабом» (0:0), а в Кубке короля уступили «Аль-Охдуду» (0:2). Гости не могут забить в чемпионате уже два матча, и их выездная история против «Абхи» не внушает оптимизма. Тем не менее «Халидж» тоже ищет свою первую победу, и матч против такого же неудачливого соперника – хороший шанс прервать серию.

Итоговый вывод: обе команды находятся в кризисе, но «Абха» имеет преимущество домашнего поля и хорошую историю очных встреч. «Халидж» не выигрывает уже восемь матчей и не забивает в чемпионате, тогда как хозяева способны отличиться на своем поле. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Халидж» имеет небольшой перевес: восемь побед против шести у «Абхи», ещe пять матчей завершились вничью. Однако на своeм поле «Абха» не проигрывает в семи из девяти последних встреч и забивает в пятнадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма обеих команд плачевна – ни одна из них не побеждала в последних матчах, что создаeт предпосылки для закрытого поединка, в котором соперники могут разойтись миром.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды находятся в кризисе, редко забивают и не могут одержать победу. «Абха» дома традиционно неуступчива в матчах с «Халиджем», а гости не выигрывают уже восемь встреч. Скорее всего, соперники не рискнут и предпочтут не проиграть, что приведeт к мировому исходу. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Абхой» и «Халиджем» состоится 25 августа 2026 года в Абхе и начнется в 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.