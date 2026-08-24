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«Абха» – «Халидж»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

24 августа 2026 10:56
Абха - Халидж
25 авг. 2026, вторник 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Ничья
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Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Абхой» и «Халиджем» пройдет 25 августа 2026 года в Абхе. Обе команды подходят к игре в глубоком кризисе: хозяева проиграли три последних матча и замыкают таблицу без набранных очков, а гости не могут победить в восьми последних встречах и имеют лишь два балла. При этом очная статистика на стороне «Абхи» – она не проигрывает сопернику в семи из девяти последних домашних игр и забивает в пятнадцати последних матчах против «Халиджа». Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и взять первые очки в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на историческую уверенность, или гости, которые тоже отчаянно нуждаются в победе?

Кто победит в матче

«Абха» сделает ставку на преимущество своего поля и хорошую историю встреч с «Халиджем». В семи из девяти последних домашних матчей против этого соперника хозяева не уступали, а в пятнадцати последних очных встречах неизменно забивали. Однако текущая форма «Абхи» оставляет желать лучшего: команда проиграла три матча подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит всего 0,40 гола, тогда как оборона пропускает 2,20 мяча. В стартовых турах «Абха» уступила «Аль-Хазму» (1:2) и разгромно проиграла «Аль-Ахли» (0:4), а в Кубке короля вылетела по пенальти от «Аль-Орубы». Несмотря на это, домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником дают хозяевам шанс на положительный результат.

«Халидж» также испытывает серьeзные трудности. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, а в атаке действует крайне слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах с «Абхой» гости забивают в четырeх последних матчах. Оборона «Халиджа» нестабильна: в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр. В стартовых турах они сыграли вничью с «Аль-Таавуном» (0:0) и «Аль-Шабабом» (0:0), а в Кубке короля уступили «Аль-Охдуду» (0:2). Гости не могут забить в чемпионате уже два матча, и их выездная история против «Абхи» не внушает оптимизма. Тем не менее «Халидж» тоже ищет свою первую победу, и матч против такого же неудачливого соперника – хороший шанс прервать серию.

Итоговый вывод: обе команды находятся в кризисе, но «Абха» имеет преимущество домашнего поля и хорошую историю очных встреч. «Халидж» не выигрывает уже восемь матчей и не забивает в чемпионате, тогда как хозяева способны отличиться на своем поле. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Халидж» имеет небольшой перевес: восемь побед против шести у «Абхи», ещe пять матчей завершились вничью. Однако на своeм поле «Абха» не проигрывает в семи из девяти последних встреч и забивает в пятнадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма обеих команд плачевна – ни одна из них не побеждала в последних матчах, что создаeт предпосылки для закрытого поединка, в котором соперники могут разойтись миром.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 1 (33%)
4
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
3 : 1
08.12.2023
Абха
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Абха
1 : 1
25.08.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Абха
1 : 1
25.08.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Абха
2 : 1
23.05.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
3 : 1
08.12.2023
Абха

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Донован Леон
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
(К) ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Сафван Аль-Джохани
ЦП
8
Nasser Al-Daajani
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Халидж
49
Антони Морис
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К) ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
29
Raed Al Shanqiti
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Абха
26
Мустафа Малайека
ВР
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
12
Khaled Al Shamrani
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
16
Бадр Мунши
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
4-1-2-3
16
Леон
23
Аль-Давсари
19
Аль-Фахад
22
Диалло
3
Гаари
32
Розье
80
Аль-Джохани
8
20
7
Аль-Гамди
44
Батшуайи
3-1-3-1-2
49
Морис
5
Ребошу
4
Куяте
3
Аль-Хабрани
8
Маскарель
19
Креспо
28
29
18
Аль-Сади
99
Барроу
7
Кинг
32
Розье
11
11
32
Розье
80
Аль-Джохани
37
Хинди
37
Хинди
80
Аль-Джохани
19
Аль-Фахад
6
Аль-Субиани
6
Аль-Субиани
19
Аль-Фахад
39
39
7
Аль-Гамди
10
Фекир
10
Фекир
7
Аль-Гамди
4
Куяте
17
17
4
Куяте
29
39
Аль-Хамсл
39
Аль-Хамсл
29
7
Кинг
12
Канаба
12
Канаба
7
Кинг
28
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
28
Остались в запасе
Абха
Халидж
26
Мустафа Малайека
ВР
12
Khaled Al Shamrani
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
29
Majed Dawran
ЦП
Главный тренер
Питсо Мосимане
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
12
Khaled Al Shamrani
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
29
Majed Dawran
ЦП
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
Главный тренер
Питсо Мосимане

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды находятся в кризисе, редко забивают и не могут одержать победу. «Абха» дома традиционно неуступчива в матчах с «Халиджем», а гости не выигрывают уже восемь встреч. Скорее всего, соперники не рискнут и предпочтут не проиграть, что приведeт к мировому исходу. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Абхой» и «Халиджем» состоится 25 августа 2026 года в Абхе и начнется в 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Абха» – «Халидж»: смотреть онлайн.

3.20
Ничья
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Абха
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