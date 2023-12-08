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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Абха
Халидж - Абха: обзор матча 08 декабря 2023
Халидж
08.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Абха
16'
Ф. Мартинш
45+3'
М. Шериф
59'
И. Родригес
80'
З. Аль-Судани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Абха
90'
+8
Желтая карточка
М. Аль-Кунайдыри
Замена
Ф. Аль-Тораис
️️️️
Х. Нарей
90'
+5
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
И. Родригес
90'
+5
85'
Замена
С. Аль-Салули
️️️️
У. Матич
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Шериф
81'
Замена
А. Аль-Шанкити
️️️️
С. Аль-Хамсл
81'
80'
ГОЛ! 3:1!
З. Аль-Судани
Пас отдал
А. Аль-Шаммери
Желтая карточка
М. Аль-Хайдари
77'
Вторая желтая
Ф. Мартинш
64'
ГОЛ! 3:0!
И. Родригес
59'
59'
Замена
А. Аль-Шаммери
️️️️
Ф. Камано
Желтая карточка
П. Ребошу
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Шериф
Пас отдал
И. Родригес
45'
+3
Желтая карточка
И. Родригес
39'
Желтая карточка
Ф. Мартинш
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мартинш
Пас отдал
Х. Нарей
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
4-1-2-3
96
Аль-Хайдари
17
Лопес
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
5
Ву-Ен
10
Мартинш
7
Нарей
15
Хамзи
7
Родригес
10
Шериф
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
38
Ногера
21
Аль-Сахафи
12
Аль-Кунайдыри
21
Аль-Судани
22
Матич
14
Аль-Джумаия
18
Бгуир
40
Камано
9
Экамби
39
Аль-Хамсл
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
39
Аль-Хамсл
7
Родригес
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
7
Родригес
7
Нарей
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
7
Нарей
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
22
Матич
88
Аль-Салули
88
Аль-Салули
22
Матич
40
Камано
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
40
Камано
Остались в запасе
Халидж
Абха
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Юссеф Манаи
Статистика матча Халидж - Абха
4
1
1
Всего ударов по воротам
2
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
6
Офсайды
0
3
Количество передач
192
179
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
0
4
Удары из пределов штрафной
0
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
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