Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Халидж - Аль-Фейха
Халидж - Аль-Фейха: онлайн-трансляция 13 сентября 2025
Халидж
13.09.2025, суббота, 18:25
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
- : -
Не начался
Аль-Фейха
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Халидж - Аль-Фейха
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Халидж
Аль-Фейха
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Фейха» – «Аль-Шабаб»: Высшая лига, 26 мая 2025
25 мая, 10:43
Прогноз на точный счeт матча «Халидж» – «Аль-Охдуд»: Высшая лига, 26 мая 2025
25 мая, 10:20
Роналду пошутил о нереализованном пенальти
22 мая, 08:48
935-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Халидж»
21 мая, 21:27
1
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025
21 мая, 18:00
Прогноз на точный счeт матча «Халидж» – «Аль-Охдуд»: Высшая лига, 26 мая 2025
25 мая, 10:20
Роналду пошутил о нереализованном пенальти
22 мая, 08:48
935-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Халидж»
21 мая, 21:27
1
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025
21 мая, 18:00
Прогноз на точный счет матча «Аль-Оруба» – «Халидж»: Высшая лига Саудовской Аравии, 16 мая 2025
15 мая, 10:33
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Фейха» – «Аль-Шабаб»: Высшая лига, 26 мая 2025
25 мая, 10:43
Прогноз на точный счет матча «Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд»: Саудовская Аравия, 17 мая 2025
16 мая, 12:48
«Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
11 мая, 19:50
Прогноз на точный счет матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025
10 мая, 12:33
«Аль-Фейха» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.95
1 мая, 09:33
Больше новостей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Последние матчи
Все
Халидж
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
2 : 3
26.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 2
26.05.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Холуд
2 : 0
21.05.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фейха
2 : 0
17.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
2 : 3
26.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Халидж
1 : 2
10.05.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
02.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 2
26.05.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Холуд
2 : 0
21.05.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фейха
2 : 0
17.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
11.05.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Фейха
2 : 1
02.05.2025
Дамак
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: