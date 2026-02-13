13.02.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
3-2-2-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
20
Шарахили
13
Шанкити
2
Перейра
8
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
78
Фернандеш
22
Аль-Биши
21
Эн-Несири
4-1-1-2-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
5
Смоллинг
17
Вильянуэва
18
Бамсауд
6
Аль-Кааби
30
Семеду
23
Джейсон
8
Бензия
72
10
Сакала
22
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фейха
50
Mohammed Al-Absi
ВР
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фейха
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
573
346
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Фейха», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»