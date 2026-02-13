Введите ваш ник на сайте
  «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Вчера, 19:30
Аль-Иттихад
13.02.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Фейха
35' Ю. Эн-Несири 83' Х. Кадеш
55' Ф. Сакала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиньо
(К) ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
18
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
5
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
6
Ракан Аль-Кааби
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
23
Джейсон
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
19
Мусса Диаби
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
20
Шарахили
13
Шанкити
2
Перейра
8
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
78
Фернандеш
22
Аль-Биши
21
Эн-Несири
4-1-1-2-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
5
Смоллинг
17
Вильянуэва
18
Бамсауд
6
Аль-Кааби
30
Семеду
23
Джейсон
8
Бензия
72
10
Сакала
22
Аль-Биши
14
Аль-Нашри
14
Аль-Нашри
22
Аль-Биши
20
Шарахили
19
Диаби
19
Диаби
20
Шарахили
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
6
Аль-Кааби
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
6
Аль-Кааби
72
35
Ганвула
35
Ганвула
72
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фейха
50
Mohammed Al-Absi
ВР
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фейха
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
573
346
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Фейха», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Иттихад
