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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Фейха
Крис Смоллинг
€ 1 млн
Крис Смоллинг
Аль-Фейха
22 ноября 1989 (36), Лондон
#5 | Защитник
192 см | 86 кг
Англия
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Трансферы
Публикации
Дебют Смоллинга в Саудовской Аравии: автогол, удаление и 0:5
2024.09.14 23:05
1
Смоллинг уехал в Саудовскую Аравию
2024.09.03 12:37
Фото
«Рома» продлила контракт с экс-защитником сборной Англии
2023.06.16 14:36
«Интер» определил трех кандидатов на замену Шкриньяру
2022.12.22 22:51
Серия А. «Интер» вел в счете против «Ромы», но проиграл. Победный мяч забил защитник Смоллинг
2022.10.01 21:04
2
Мхитарян и Смоллинг выиграли второй еврокубок в карьере – оба в командах Моуринью
2022.05.26 07:59
Фото
Смоллинг – лучший игрок финала Лиги конференций
2022.05.26 01:38
«Рома» – 1-й клуб в истории Серии А с 3 англичанами в стартовом составе
2022.01.10 07:42
2
Смоллинг согласился сделать прививку и сможет сыграть с «Миланом»
2022.01.05 20:38
1
Вооруженные люди ограбили дом Смоллинга
2021.04.16 14:19
1
«Манчестер Юнайтед» продал «Роме» Смоллинга за 15 миллионов
2020.10.05 23:17
«Интер» заинтересовался Смоллингом
2020.09.17 15:34
«Манчестер Юнайтед» готов продать Смоллинга «Роме» за 25 миллионов
2020.09.03 08:19
«Рома» хочет выкупить Смоллинга за 18-20 миллионов
2020.09.02 13:33
1
«Ювентус» готов обменять Бернардески на Смоллинга
2020.08.03 11:40
2
La Gazzetta dello Sport: «Рома» предложила 3 миллиона за продление аренды Смоллинга и 15 – за выкуп в 2021 году
2020.07.10 23:14
1
«Рома» близка к продлению аренды Смоллинга с обязательством выкупа
2020.06.07 11:54
«Рома» хочет продлить аренду Смоллинга с последующим обязательством выкупа
2020.06.06 12:45
Скира: «Юнайтед» запросил за Смоллинга 25 миллионов, «Рома» хочет уменьшить цену»
2020.05.24 08:55
4
«Рома» намерена подписать Ловрена или Тодибо в случае ухода Смоллинга
2020.05.09 14:14
Сульшер хочет летом отпустить в другие клубы пятерых игроков. Санчес, Лингард – в списке
2020.04.11 00:37
1
«Рома» хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна
2020.02.24 11:36
1
«Эвертон» интересуется Смоллингом
2020.02.15 14:35
Il Tempo: «Рома» начала новый раунд переговоров по выкупу Смоллинга
2019.12.25 06:44
1
«Арсенал» намерен вернуть Смоллинга в АПЛ и лидирует в гонке за игрока
2019.12.08 14:01
1
Фото
«Линчевание газеты, которая 100 лет защищала равенство». Corriere dello Sport ответила новой обложкой на обвинения в расизме
2019.12.06 12:29
2
Фото
FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом
2019.12.05 13:37
6
Фото
«Черная пятница». Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» фотографией Лукаку и Смоллинга
2019.12.05 12:18
1
«Рома» намерена выкупить Смоллинга за 18 миллионов
2019.11.01 21:15
1
Sky Sports: Смоллинг летом вернется в «Манчестер Юнайтед»
2019.10.29 09:33
1
2
3
4
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