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    «Рома» близка к продлению аренды Смоллинга с обязательством выкупа

    «Рома» близка к достижению договоренности с «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды защитника Криса Смоллинга. Новое соглашение будет предусматривать обязательство выкупа игрока, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Источник уверен в сделке.

    Главный тренер Паулу Фонсека видит британца незаменимым игроком центра обороны римского клуба.

    • В текущем сезоне англичанин провел за «Рому» 28 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
    • Контракт Смоллинга с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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