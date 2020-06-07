«Рома» близка к продлению аренды Смоллинга с обязательством выкупа

«Рома» близка к достижению договоренности с «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды защитника Криса Смоллинга. Новое соглашение будет предусматривать обязательство выкупа игрока, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Источник уверен в сделке.

Главный тренер Паулу Фонсека видит британца незаменимым игроком центра обороны римского клуба.