«Рома» близка к продлению аренды Смоллинга с обязательством выкупа

«Рома» близка к достижению договоренности с «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды защитника Криса Смоллинга. Новое соглашение будет предусматривать обязательство выкупа игрока, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Источник уверен в сделке.
Главный тренер Паулу Фонсека видит британца незаменимым игроком центра обороны римского клуба.
- В текущем сезоне англичанин провел за «Рому» 28 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
- Контракт Смоллинга с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: Football Italia