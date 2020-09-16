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    «Интер» заинтересовался Смоллингом

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг попала в сферу интересов «Интера». Миланцы рассматривают варианты обмена на Ивана Перишича, Жоау Мариу или Марсело Брозовича.

    Игрок был близок к полноценному контракту с «Ромой», но предложение римлян не устроило «Манчестер Юнайтед». Англичане просили за Смоллинга 20 миллионов евро, «Рома» предлагала 14 миллионов плюс бонусы.

    Трансферу защитника в «Интер» могут поспособствовать хорошие отношения между клубами после сделок по Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу.

    • Смоллинг провел сезон-2019/20 в «Роме» на правах аренды.
    • В его активе в прошлой кампании три забитых гола в 37 матчах.

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    Источник: Calciomercato

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