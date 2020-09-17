«Интер» заинтересовался Смоллингом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг попала в сферу интересов «Интера». Миланцы рассматривают варианты обмена на Ивана Перишича, Жоау Мариу или Марсело Брозовича.

Игрок был близок к полноценному контракту с «Ромой», но предложение римлян не устроило «Манчестер Юнайтед». Англичане просили за Смоллинга 20 миллионов евро, «Рома» предлагала 14 миллионов плюс бонусы.

Трансферу защитника в «Интер» могут поспособствовать хорошие отношения между клубами после сделок по Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу.