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    La Gazzetta dello Sport: «Рома» предложила 3 миллиона за продление аренды Смоллинга и 15 – за выкуп в 2021 году

    «Рома» намерена сохранить защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, выступающего за римлян на правах аренды.

    По информации La Gazzetta dello Sport, «Рома» предложила «МЮ» 3 миллиона евро, чтобы продлить аренду англичанина еще на год. В 2021 году итальянцы готовы выкупить Смоллинга и готовы отдать за трансфер 15 миллионов евро.

    Между тем «МЮ» хочет получить за 30-летнего защитника не менее 25 миллионов.

    • Смоллинг сыграл в этом сезоне Серии А 25 игр, забив два мяча.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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