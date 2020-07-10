La Gazzetta dello Sport: «Рома» предложила 3 миллиона за продление аренды Смоллинга и 15 – за выкуп в 2021 году

«Рома» намерена сохранить защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, выступающего за римлян на правах аренды.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Рома» предложила «МЮ» 3 миллиона евро, чтобы продлить аренду англичанина еще на год. В 2021 году итальянцы готовы выкупить Смоллинга и готовы отдать за трансфер 15 миллионов евро.

Между тем «МЮ» хочет получить за 30-летнего защитника не менее 25 миллионов.