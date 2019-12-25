Il Tempo: «Рома» начала новый раунд переговоров по выкупу Смоллинга

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий в «Роме» на правах годичной аренды, выразил желание остаться в римском клубе.

По информации журналиста Il Tempo Филиппо Бьяфоры, «Рома» начала новый раунд переговоров по полноценному выкупу защитника. Римляне предложили английской стороне 15 миллионов евро, однако «Манчестер Юнайтед» запрашивает 20 миллионов.

Англичанин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы не уходить из «Ромы». «МЮ» просит за него 20 миллионов евро, но римляне хотят сбить цену.

«Рома» заплатила за аренду игрока 3 млн евро.

В этом сезоне Смоллинг провел 12 матчей, забил два гола и сделал одну передачу.

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