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  • Il Tempo: «Рома» начала новый раунд переговоров по выкупу Смоллинга

Il Tempo: «Рома» начала новый раунд переговоров по выкупу Смоллинга

25 декабря 2019, 06:44
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий в «Роме» на правах годичной аренды, выразил желание остаться в римском клубе.

По информации журналиста Il Tempo Филиппо Бьяфоры, «Рома» начала новый раунд переговоров по полноценному выкупу защитника. Римляне предложили английской стороне 15 миллионов евро, однако «Манчестер Юнайтед» запрашивает 20 миллионов.

Англичанин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы не уходить из «Ромы». «МЮ» просит за него 20 миллионов евро, но римляне хотят сбить цену.

  • «Рома» заплатила за аренду игрока 3 млн евро.
  • В этом сезоне Смоллинг провел 12 матчей, забил два гола и сделал одну передачу.

«Черная пятница». Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» фотографией Лукаку и Смоллинга

Источник: Roma Press
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Рома Манчестер Юнайтед Смоллинг Крис
Комментарии (1)
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ivanthebest
1577263348
Продать за 20 лямов Криса будет отличной сделкой для МЮ. Главное теперь провести январское окно с умом.
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