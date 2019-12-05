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  • «Черная пятница». Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» фотографией Лукаку и Смоллинга

«Черная пятница». Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» фотографией Лукаку и Смоллинга

5 декабря 2019, 12:18
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Итальянская газета Corriere dello Sport поставила на обложку фотографии форварда «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга под заголовком «Черная пятница».

Так журналисты анонсировали матч 14-го тура Серии А «Интер» – «Рома». Матч состоится в пятницу, начало – в 22:45 мск.

  • «Интер» в чемпионате Италии идет на первом месте. «Рома» располагается на пятом месте, отставая от лидера на 9 очков.
  • Летом «Интер» купил Лукаку у «МЮ» за 65 миллионов евро.
  • Смоллинг перешел из «МЮ» в «Рому» на правах аренды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ромы»
Италия. Серия А Интер Рома Манчестер Юнайтед Смоллинг Крис Лукаку Ромелу
Комментарии (1)
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АртурZaСМ
1575538272
Всё пи...ц расизм! поднимайте скорее бучу и сра.ч во всех СМИ, срочно...
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