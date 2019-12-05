«Черная пятница». Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» фотографией Лукаку и Смоллинга

Итальянская газета Corriere dello Sport поставила на обложку фотографии форварда «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга под заголовком «Черная пятница».
Так журналисты анонсировали матч 14-го тура Серии А «Интер» – «Рома». Матч состоится в пятницу, начало – в 22:45 мск.
- «Интер» в чемпионате Италии идет на первом месте. «Рома» располагается на пятом месте, отставая от лидера на 9 очков.
- Летом «Интер» купил Лукаку у «МЮ» за 65 миллионов евро.
- Смоллинг перешел из «МЮ» в «Рому» на правах аренды.
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Источник: твиттер «Ромы»