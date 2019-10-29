Sky Sports: Смоллинг летом вернется в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Крис Смоллинг не останется в «Роме» после завершения срока аренды.
Ранее журналисты Football Italia сообщили о желании римлян выкупить центрбека у «Манчестер Юнайтед», однако, по информации Sky Sports, данная информация не соответствует действительности.
- «Рома» арендовала Смоллинга до конца сезона за 3 миллиона евро.
- Англичанин провел шесть матчей, результативными действиями не отличался.
- Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Sky Sports