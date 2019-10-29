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Sky Sports: Смоллинг летом вернется в «Манчестер Юнайтед»

29 октября 2019, 09:33

Защитник Крис Смоллинг не останется в «Роме» после завершения срока аренды.

Ранее журналисты Football Italia сообщили о желании римлян выкупить центрбека у «Манчестер Юнайтед», однако, по информации Sky Sports, данная информация не соответствует действительности.

  • «Рома» арендовала Смоллинга до конца сезона за 3 миллиона евро.
  • Англичанин провел шесть матчей, результативными действиями не отличался.
  • Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Рома Смоллинг Крис
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