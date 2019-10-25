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  • Football Italia: «Рома» хочет выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

Football Italia: «Рома» хочет выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

25 октября 2019, 17:23

Защитник Крис Смоллинг может остаться в «Роме» после завершения срока аренды.

По информации Football Italia, римляне намерены выкупить английского центрбека у «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор итальянского клуба Джанлука Петрачи собирается провести соответствующие переговоры с манкунианцами.

  • «Рома» арендовала Смоллинга до конца сезона за 3 миллиона евро.
  • Игрок провел пять матчей, результативными действиями не отличался.
  • Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Рома Манчестер Юнайтед Смоллинг Крис
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