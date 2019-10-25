Football Italia: «Рома» хочет выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

Защитник Крис Смоллинг может остаться в «Роме» после завершения срока аренды.
По информации Football Italia, римляне намерены выкупить английского центрбека у «Манчестер Юнайтед».
Спортивный директор итальянского клуба Джанлука Петрачи собирается провести соответствующие переговоры с манкунианцами.
- «Рома» арендовала Смоллинга до конца сезона за 3 миллиона евро.
- Игрок провел пять матчей, результативными действиями не отличался.
- Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Football Italia