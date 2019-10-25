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    Football Italia: «Рома» хочет выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

    Защитник Крис Смоллинг может остаться в «Роме» после завершения срока аренды.

    По информации Football Italia, римляне намерены выкупить английского центрбека у «Манчестер Юнайтед».

    Спортивный директор итальянского клуба Джанлука Петрачи собирается провести соответствующие переговоры с манкунианцами.

    • «Рома» арендовала Смоллинга до конца сезона за 3 миллиона евро.
    • Игрок провел пять матчей, результативными действиями не отличался.
    • Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    25.10.2019 17:23
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