Football Italia: «Рома» хочет выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

Защитник Крис Смоллинг может остаться в «Роме» после завершения срока аренды.

По информации Football Italia, римляне намерены выкупить английского центрбека у «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор итальянского клуба Джанлука Петрачи собирается провести соответствующие переговоры с манкунианцами.