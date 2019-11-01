«Рома» намерена выкупить Смоллинга за 18 миллионов

Несмотря на то что в Англии есть информация о возвращении Криса Смоллинга в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Роме», итальянцы все равно планируют выкупить футболиста. Ради этого римляне готовы выложить 18 миллионов фунтов стерлингов, пишет Corriere dello Sport.

Срок аренды – до конца сезона. «Рома» уже готовится к переговорам о выкупе британского защитника.