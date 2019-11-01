Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рома» намерена выкупить Смоллинга за 18 миллионов

1 ноября 2019, 21:15
1

Несмотря на то что в Англии есть информация о возвращении Криса Смоллинга в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Роме», итальянцы все равно планируют выкупить футболиста. Ради этого римляне готовы выложить 18 миллионов фунтов стерлингов, пишет Corriere dello Sport.

Срок аренды – до конца сезона. «Рома» уже готовится к переговорам о выкупе британского защитника.

  • Англичанин провел за «Рому» шесть матчей, результативными действиями не отличался.
  • Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Источник: Corriere dello Sport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Манчестер Юнайтед Смоллинг Крис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Oldtrafford83
1572670452
Как бы он гол забил за волков в последнем туре!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+