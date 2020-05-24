Скира: «Юнайтед» запросил за Смоллинга 25 миллионов, «Рома» хочет уменьшить цену»

«Рома» хочет сохранить защитника Криса Смоллинга по окончании аренды. Он принадлежит «Манчестер Юнайтед».
«Рома» работает над покупкой Смоллинга, но хочет уменьшить цену. «Юнайтед» запросил 25 миллионов евро. В ближайшие недели возможны новые контакты между клубами. «Рома» сможет удержать Смоллинга только в случае снижения стоимости игрока», – написал Николо Скира.
- На рынке Смоллинг стоит 16 миллионов евро.
- В сезоне Серии А он провел 21 матч, забил два гола, сделал результативный пас.
- «Рома» в Серии А идет в зоне Лиги Европы.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.