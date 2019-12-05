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    FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом

    Организация по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE (Football Against Racism in Europe) прокомментировала обложку Corriere dello Sport с заголовком «Черная пятница».

    «СМИ разжигают расизм каждый день, Это сегодняшний номер итальянского спортивного издания Corriere dello Sport», – говорится в сообщении FARE в твиттере.

    Итальянская газета Corriere dello Sport поставила на обложку фотографии форварда «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга под заголовком «Черная пятница». Так журналисты анонсировали матч 14-го тура Серии А «Интер» – «Рома».

    Источник: твиттер FARE

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +976

      Давид59 1 час назад

      На самом деле обвинение серьёзное. Но в данном случае я с ним не согласен. Если бы фигурировало слово "негр", тогда да. А тут то что за расизм?

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      Рейтинг: +19

      basil52 > Давид59 48 минут назад

      Они ( FARE и иже с ними ) совсем ума лишились в подобострастном подхалимстве перед "избранными". Негры, белые, желтые, красные - это обозначение расы человека - что тут обидного? Придумали всяких афроамериканцев, россиян, индоевропейцев и прочих лукавых заменителей-суррогатов...

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      Рейтинг: +5625

      Старикан 1 час назад

      Журналисты с юмором))

      0
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      Рейтинг: +565

      KPCCSPB 1 час назад

      Ахаха, с подходом

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