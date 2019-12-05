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  • FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом

FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом

5 декабря 2019, 13:37
6

Организация по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE (Football Against Racism in Europe) прокомментировала обложку Corriere dello Sport с заголовком «Черная пятница».

«СМИ разжигают расизм каждый день, Это сегодняшний номер итальянского спортивного издания Corriere dello Sport», – говорится в сообщении FARE в твиттере.

Итальянская газета Corriere dello Sport поставила на обложку фотографии форварда «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга под заголовком «Черная пятница». Так журналисты анонсировали матч 14-го тура Серии А «Интер» – «Рома».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер FARE
Италия. Серия А Интер Рома Смоллинг Крис Лукаку Ромелу
Комментарии (6)
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Старикан
1575544196
Журналисты с юмором))
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Давид59
1575544498
На самом деле обвинение серьёзное. Но в данном случае я с ним не согласен. Если бы фигурировало слово "негр", тогда да. А тут то что за расизм?
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Томик
1575556759
А ведь помню времена, когда такой заголовок посчитали бы хорошим ходом и фигурировавшие в этом номере футболисты получили удовольствие от такого внимания с долей юмора. Дожились уже до полной хрени. А какая пятница? Белая? Где в этом заголовке указано на неравноценность их расы? Более того тот, который не Лукаку и на негра то с трудом похож. Здесь надо к журналистам другие претензии предъявлять: "Какого хрена написали "Чёрная пятница", а второй парень беловат. Что настоящего негра не могли найти? Делают хайп на чёрных - расизм".
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