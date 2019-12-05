FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом

Организация по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE (Football Against Racism in Europe) прокомментировала обложку Corriere dello Sport с заголовком «Черная пятница».

«СМИ разжигают расизм каждый день, Это сегодняшний номер итальянского спортивного издания Corriere dello Sport», – говорится в сообщении FARE в твиттере.

Итальянская газета Corriere dello Sport поставила на обложку фотографии форварда «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга под заголовком «Черная пятница». Так журналисты анонсировали матч 14-го тура Серии А «Интер» – «Рома».