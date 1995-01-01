«Рома» хочет выкупить Смоллинга за 18-20 миллионов

Защитник нормальный, но в МЮ почему-то защитники деградируют жёстко...
«Рома» согласовала условия личного контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом, пишет журналист Николо Скира.
Римляне готовы платить игроку 3 миллиона евро в год. «Рома» предложила за трансфер Смоллинга 18-20 миллионов.
В прошлом сезоне англичанин выступал за римский клуб на правах аренды.
- Смоллинг сыграл в сезоне-2019/20 в Серии А 25 игр, забив два мяча.
- Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
- Игроком интересуется «Ювентус».