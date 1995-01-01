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    «Рома» хочет выкупить Смоллинга за 18-20 миллионов

    «Рома» согласовала условия личного контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом, пишет журналист Николо Скира.

    Римляне готовы платить игроку 3 миллиона евро в год. «Рома» предложила за трансфер Смоллинга 18-20 миллионов.

    В прошлом сезоне англичанин выступал за римский клуб на правах аренды.

    • Смоллинг сыграл в сезоне-2019/20 в Серии А 25 игр, забив два мяча.
    • Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
    • Игроком интересуется «Ювентус».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3937

      KPCCSPB 52 минуты назад

      Защитник нормальный, но в МЮ почему-то защитники деградируют жёстко...

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