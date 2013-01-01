Вооруженные люди ограбили дом Смоллинга

В ночь на пятницу дом защитника «Ромы» Криса Смоллинга атаковали грабители.

Как пишет Football Italia, трое вооруженных мужчин ворвались в жилье, когда футболист, его жена и двухлетний ребенок спали.

Преступники завладели часами Rolex, ювелирными украшениями и другими ценностями.