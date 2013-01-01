Вооруженные люди ограбили дом Смоллинга

итальянские банды все бушуют напрямую
брали бы с россии пример!)))))))))
В ночь на пятницу дом защитника «Ромы» Криса Смоллинга атаковали грабители.
Как пишет Football Italia, трое вооруженных мужчин ворвались в жилье, когда футболист, его жена и двухлетний ребенок спали.
Преступники завладели часами Rolex, ювелирными украшениями и другими ценностями.
- В текущем сезоне Смоллинг сделал один ассист в 17 матчах.
- «Рома» занимает седьмое место в таблице Серии А.
- Римская команда сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала ЛЕ.