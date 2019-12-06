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  • «Линчевание газеты, которая 100 лет защищала равенство». Corriere dello Sport ответила новой обложкой на обвинения в расизме

«Линчевание газеты, которая 100 лет защищала равенство». Corriere dello Sport ответила новой обложкой на обвинения в расизме

6 декабря 2019, 12:29
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Итальянская газета Corriere dello Sport посвятила новую обложку расистскому скандалу вокруг заголовка «Черная пятница».

Пятничный номер газеты вышел с обложкой, на которой изображены прошлые заголовки Corriere dello Sport о проблеме расизма. «Кого вы называете расистами? Линчевание газеты, которая на протяжении столетия защищала свободу и равенство», – говорится в новом заголовке.

Ранее нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подверг критике обложку издания Corriere dello Sport, посвященную матчу 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой». Газета вышла с заголовком «Черная пятница», разместив под ним фотографии бельгийца и защитника римлян Криса Смоллинга.

Газета анонсировала матч Смоллинга и Лукаку фразой «Черная пятница». Ее уничтожили клубы и болельщики

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Corriere dello Sport
Италия. Серия А Интер Рома Смоллинг Крис Лукаку Ромелу
Комментарии (2)
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ivanthebest
1575625117
Не защищаю газетчиков, но как факт, память у большинства людей слишком короткая...
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Ubuntu
1575634429
Называть чёрного чёрным это не расизм, в этом нет никакого негатива
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