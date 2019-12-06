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    «Линчевание газеты, которая 100 лет защищала равенство». Corriere dello Sport ответила новой обложкой на обвинения в расизме

    Итальянская газета Corriere dello Sport посвятила новую обложку расистскому скандалу вокруг заголовка «Черная пятница».

    Пятничный номер газеты вышел с обложкой, на которой изображены прошлые заголовки Corriere dello Sport о проблеме расизма. «Кого вы называете расистами? Линчевание газеты, которая на протяжении столетия защищала свободу и равенство», – говорится в новом заголовке.

    Ранее нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подверг критике обложку издания Corriere dello Sport, посвященную матчу 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой». Газета вышла с заголовком «Черная пятница», разместив под ним фотографии бельгийца и защитника римлян Криса Смоллинга.

    Газета анонсировала матч Смоллинга и Лукаку фразой «Черная пятница». Ее уничтожили клубы и болельщики

    Источник: твиттер Corriere dello Sport

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6976

      ivanthebest 1 час назад

      Не защищаю газетчиков, но как факт, память у большинства людей слишком короткая...

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