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    «Рома» намерена подписать Ловрена или Тодибо в случае ухода Смоллинга

    «Рома» занимается поиском нового центрального защитника в связи с вероятным уходом по окончании сезона Криса Смоллинга.

    Римскому клубу пока не удается договориться с «Манчестер Юнайтед» о выкупе 30-летнего футболиста, который был арендован прошлым летом.

    Как сообщает Corriere dello Sport, сейчас «Рома» рассматривает два варианта усиления обороны – Деяна Ловрена из «Ливерпуля» и Жан-Клера Тодибо из «Барселоны».

    По информации источника, более вероятным считается трансфер хорвата, поскольку каталонцы готовы отпустить своего игрока только с обязательством выкупа.

    Источник: Corriere dello Sport

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