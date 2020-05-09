«Рома» намерена подписать Ловрена или Тодибо в случае ухода Смоллинга

«Рома» занимается поиском нового центрального защитника в связи с вероятным уходом по окончании сезона Криса Смоллинга.

Римскому клубу пока не удается договориться с «Манчестер Юнайтед» о выкупе 30-летнего футболиста, который был арендован прошлым летом.

Как сообщает Corriere dello Sport, сейчас «Рома» рассматривает два варианта усиления обороны – Деяна Ловрена из «Ливерпуля» и Жан-Клера Тодибо из «Барселоны».

По информации источника, более вероятным считается трансфер хорвата, поскольку каталонцы готовы отпустить своего игрока только с обязательством выкупа.