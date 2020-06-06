«Рома» хочет продлить аренду Смоллинга с последующим обязательством выкупа

«Рома» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды защитника Криса Смоллинга.
По информации Football Italia, римский клуб хочет, чтобы центрбек остался в команде, поэтому готовит новое предложение по его трансферу.
Сообщается, что речь идет об еще одной годичной аренде за 3 миллиона евро с обязательством выкупа в 2021 году за 14 миллионов.
- В текущем сезоне англичанин провел за «Рому» 28 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
- Контракт Смоллинга с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: Football Italia