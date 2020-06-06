«Рома» хочет продлить аренду Смоллинга с последующим обязательством выкупа

«Рома» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды защитника Криса Смоллинга.

По информации Football Italia, римский клуб хочет, чтобы центрбек остался в команде, поэтому готовит новое предложение по его трансферу.

Сообщается, что речь идет об еще одной годичной аренде за 3 миллиона евро с обязательством выкупа в 2021 году за 14 миллионов.