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    «Рома» хочет продлить аренду Смоллинга с последующим обязательством выкупа

    «Рома» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды защитника Криса Смоллинга.

    По информации Football Italia, римский клуб хочет, чтобы центрбек остался в команде, поэтому готовит новое предложение по его трансферу.

    Сообщается, что речь идет об еще одной годичной аренде за 3 миллиона евро с обязательством выкупа в 2021 году за 14 миллионов.

    • В текущем сезоне англичанин провел за «Рому» 28 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
    • Контракт Смоллинга с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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