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€ 1 млн

Крис Смоллинг - статистика

Аль-Фейха
22 ноября 1989 (36), Лондон
#5 | Защитник
192 см | 86 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Фейха
34
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 1
21.05.2026
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фейха
1 : 2
09.05.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Фейха
4 : 2
04.05.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Холуд
1 : 1
30.04.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
30'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хазм
2 : 0
11.04.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Фейха
1 : 1
08.04.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
53'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Неом
1 : 0
04.04.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха
1 : 0
13.03.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
0 : 5
07.03.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
49'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фейха
1 : 3
28.02.2026
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
1 : 1
25.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Таавун
2 : 3
20.02.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
13.02.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
3 : 0
05.02.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
01.02.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Фейха
3 : 1
28.01.2026
Халидж
1' - 90'
38'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Фейха
2 : 0
25.01.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
22.01.2026
Аль-Фейха
69' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 1
17.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Кадисия
5 : 0
14.01.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
1 : 1
10.01.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фейха
0 : 5
03.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
38'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Ахли
2 : 0
30.12.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фейха
0 : 0
25.12.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттифак
3 : 2
22.11.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
2 : 0
07.11.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Наср
2 : 1
01.11.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Фейха
1 : 2
23.10.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
60'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Фейха
1 : 1
17.10.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Нажма
1 : 2
27.09.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фейха
0 : 0
19.09.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
3 : 0
13.09.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Фат
1 : 2
30.08.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
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