Статистика по турнирам

Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок УЕФА 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Англии 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Англии 2011 Товарищеские матчи 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Англии 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009