«Рома» хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил о желании клуба сохранить в составе защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.

«Крис – отличный парень и невероятный профессионал. Его адаптация к итальянскому футболу прошла очень легко. Этого парня любят все в «Роме». Я бы хотел, чтобы Крис остался, потому что он очень важен для нас.

Мхитарян по ходу этого сезона получал травмы, но сейчас он возвращается и доказывает свой уровень мастерства. Посмотрим. Это игрок, который принимает отличные решения на поле, и я бы также хотел сохранить его в нашей команде», – сказал Фонсека.