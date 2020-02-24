Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рома» хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна

24 февраля 2020, 11:36
1

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил о желании клуба сохранить в составе защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.

«Крис – отличный парень и невероятный профессионал. Его адаптация к итальянскому футболу прошла очень легко. Этого парня любят все в «Роме». Я бы хотел, чтобы Крис остался, потому что он очень важен для нас.

Мхитарян по ходу этого сезона получал травмы, но сейчас он возвращается и доказывает свой уровень мастерства. Посмотрим. Это игрок, который принимает отличные решения на поле, и я бы также хотел сохранить его в нашей команде», – сказал Фонсека.

  • Права на Смоллинга принадлежат «Манчестер Юнайтед», а на Мхитаряна – «Арсеналу».
  • В текущем сезоне англичанин провел за «Рому» 26 матчей, забил два мяча и сделал один ассист.
  • Армянин отличился пятью голами и двумя результативными передачами в 15 играх в составе римлян.

Источник: Sky Sports
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Рома Манчестер Юнайтед Арсенал Смоллинг Крис Мхитарян Генрих
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1582539200
правильно если результат приносят надо оставлять
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+