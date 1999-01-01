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    «Рома» хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна

    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил о желании клуба сохранить в составе защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.

    «Крис – отличный парень и невероятный профессионал. Его адаптация к итальянскому футболу прошла очень легко. Этого парня любят все в «Роме». Я бы хотел, чтобы Крис остался, потому что он очень важен для нас.

    Мхитарян по ходу этого сезона получал травмы, но сейчас он возвращается и доказывает свой уровень мастерства. Посмотрим. Это игрок, который принимает отличные решения на поле, и я бы также хотел сохранить его в нашей команде», – сказал Фонсека.

    • Права на Смоллинга принадлежат «Манчестер Юнайтед», а на Мхитаряна – «Арсеналу».
    • В текущем сезоне англичанин провел за «Рому» 26 матчей, забил два мяча и сделал один ассист.
    • Армянин отличился пятью голами и двумя результативными передачами в 15 играх в составе римлян.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4715

      серега кашин 1 час назад

      правильно если результат приносят надо оставлять

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