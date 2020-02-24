«Рома» хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил о желании клуба сохранить в составе защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.
«Крис – отличный парень и невероятный профессионал. Его адаптация к итальянскому футболу прошла очень легко. Этого парня любят все в «Роме». Я бы хотел, чтобы Крис остался, потому что он очень важен для нас.
Мхитарян по ходу этого сезона получал травмы, но сейчас он возвращается и доказывает свой уровень мастерства. Посмотрим. Это игрок, который принимает отличные решения на поле, и я бы также хотел сохранить его в нашей команде», – сказал Фонсека.
- Права на Смоллинга принадлежат «Манчестер Юнайтед», а на Мхитаряна – «Арсеналу».
- В текущем сезоне англичанин провел за «Рому» 26 матчей, забил два мяча и сделал один ассист.
- Армянин отличился пятью голами и двумя результативными передачами в 15 играх в составе римлян.
Источник: Sky Sports