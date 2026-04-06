Серия А. «Ювентус» и «Аталанта» победили, «Комо» потерял очки

В понедельник уже состоялись три из четырех матчей 31-го тура чемпионата Италии.
«Удинезе» и «Комо» поделили очки, «Аталанта» на выезде разгромила «Лечче», а «Ювентус» дома был сильнее «Дженоа».
Завершат игровой день «Наполи» и «Милан». Начало их встречи – в 21:45 мск.
Италия. Серия А. 31 тур
Лечче - Аталанта - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Скальвини, 29; 0:2 - Н. Крстович, 59; 0:3 - Д. Распадори, 73.
Ювентус - Дженоа - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Бремер, 4; 2:0 - У. МакКенни, 17.
Незабитые пенальти: нет - А. Мартин, 75.
Источник: «Бомбардир»