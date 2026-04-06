Серия А. «Ювентус» и «Аталанта» победили, «Комо» потерял очки

В понедельник уже состоялись три из четырех матчей 31-го тура чемпионата Италии.

«Удинезе» и «Комо» поделили очки, «Аталанта» на выезде разгромила «Лечче», а «Ювентус» дома был сильнее «Дженоа».

Завершат игровой день «Наполи» и «Милан». Начало их встречи – в 21:45 мск.