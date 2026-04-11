«Ювентусу» посоветовали российского форварда: «Забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые»

Бывший зенитовец Алексей Гасилин ответил, в составе какого европейского топ-клуба он видит нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
«Я без доли иронии считаю, что Тюкавин в нынешнем «Ювентусе» забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые.
А почему нет? По таланту он может. Считаю, туринцы вполне могли бы приобрести Тюкавина», – сказал Гасилин.
- В этом сезоне 23‑летний Тюкавин забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Динамо».
- Статистика Джонатана Дэвида в «Ювентусе»: 7+5 в 40 играх сезона; Луа Опенда – 2 забитых мяча в 36 встречах.
