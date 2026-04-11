Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ювентусу» посоветовали российского форварда: «Забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые»

«Ювентусу» посоветовали российского форварда: «Забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые»

11 апреля, 09:52
5

Бывший зенитовец Алексей Гасилин ответил, в составе какого европейского топ-клуба он видит нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Я без доли иронии считаю, что Тюкавин в нынешнем «Ювентусе» забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые.

А почему нет? По таланту он может. Считаю, туринцы вполне могли бы приобрести Тюкавина», – сказал Гасилин.

  • В этом сезоне 23‑летний Тюкавин забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Динамо».
  • Статистика Джонатана Дэвида в «Ювентусе»: 7+5 в 40 играх сезона; Луа Опенда – 2 забитых мяча в 36 встречах.

Еще по теме:
Глава «Динамо» – о Тюкавине: «Есть амбиции стать звездой мирового уровня» 7
В «Динамо» сказали, можно ли считать Тюкавина легендой клуба 13
Смолов назвал лучших нападающих в чемпионате России 1
Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Динамо Ювентус Гасилин Алексей Тюкавин Константин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1775891272
А мне Тюкавин не нравится как играет, даже в топ 5 не входит по моему мнению в РПЛ, Кордоба и Даку точно сильнее.
Ответить
zigbert
1775894999
И почему же он до сих пор не в Ювентусе?
Ответить
FWSPM
1775896071
трюкавину пора на повышение в Спартак
Ответить
FFR
1775899258
В Ювентусе он не попал бы в основной состав.
Ответить
aldo conte
1775954463
Мели, Емеля, твоя неделя.
Ответить
Главные новости
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
3
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
5
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
13
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
9
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
8
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
2
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
18
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
3
Зидан ответил на предложение возглавить сборную Таджикистана
14:53
10
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Все новости
Все новости
Серия А. «Интер» переиграл «Комо» в матче с 7 голами и оторвался на 9 очков от «Наполи»
Вчера, 23:41
Серия А. Гол Бога в канун Пасхи принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» (1:0)
11 апреля
Серия А. «Милан» унижен дома (0:3)
11 апреля
Де Лаурентис против агентов: «За что они просят так много денег?»
11 апреля
4
Президент «Наполи» предложил кардинальное изменение игрового времени в футболе
11 апреля
«Ювентусу» посоветовали российского форварда: «Забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые»
11 апреля
5
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
10 апреля
3
Экс-форварда «Зенита» могут заиграть за сборную Италии
10 апреля
Сборная Италии назначила нового тренера
10 апреля
6
Спаллетти продлил контракт с «Ювентусом»
10 апреля
1
Прояснилось будущее Спаллетти
9 апреля
Серия А. «Наполи» вырвал победу над «Миланом» – 1:0
6 апреля
Топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб
6 апреля
5
Только 4 тренера одержали 300+ побед в Серии А
6 апреля
Серия А. «Ювентус» и «Аталанта» победили, «Комо» потерял очки
6 апреля
Серия А. «Интер» разгромил «Рому» – 5:2
5 апреля
Назван главный кандидат на пост тренера Италии
5 апреля
Экспресс на матчи 6 апреля: «Аталанта» и «Ювентус» победят, «Торпедо» не проиграет, «Гремио» явный фаворит
5 апреля
Ташуев отказался возглавить сборную Италии
3 апреля
6
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Италии пригрозили отобрать Евро-2032
2 апреля
2
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Серии А
2 апреля
3
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Италии
2 апреля
4
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Генич одним словом отреагировал на провал Италии
2 апреля
1
У Италии есть 2 кандидата на замену Гаттузо
2 апреля
4
ФотоЗлатан преподнес ценный подарок Леау
2 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 