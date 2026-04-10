Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон летом, скорее всего, сменит клуб. Бразилец дал предварительное согласие на трансфер в «Ювентус».
Видеть Алиссона в команде желает лично главный тренер туринцев Лучано Спаллетти. Они знакомы по совместной работе в «Ювентусе».
- В этом сезоне АПЛ бразилец провел 25 матчей и пропустил 30 голов. Его контракт с «Ливерпулем» действует до 2027 года.
- 33-летний голкипер стоит 17 миллионов евро.
- Алиссон выигрывал с «Ливерпулем» АПЛ и Лигу чемпионов.
Источник: La Gazzetta dello Sport