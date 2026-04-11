Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. Гол Бога в канун Пасхи принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» (1:0)

Серия А. Гол Бога в канун Пасхи принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» (1:0)

Вчера, 23:50

«Ювентус» в 32-м туре чемпионата Италии по футболу победил на выезде «Аталанту». Единственный гол забил Жереми Бога на 48-й минуте. Этот футболист пришел в туринский клуб зимой.

Туринцы поднялись в зону Лиги чемпионов. «Аталанта» на четыре очка отстает от зоны еврокубков.

У «Аталанты» на замену на 72-й минуте вышел бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

У «Ювентуса» семь матчей без поражений подряд. Команду тренирует Лучано Спаллетти, дважды бравший РПЛ с «Зенитом». С ним планируют вскоре продлить контракт до лета 2028 года.

«Ювентус» победил в Бергамо в рамках Серии А впервые с 2023 года.

Италия. Серия А. 32 тур
Аталанта - Ювентус - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Ж. Бога, 48.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Аталанта Бога Жереми
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 