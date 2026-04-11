Серия А. Гол Бога в канун Пасхи принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» (1:0)

«Ювентус» в 32-м туре чемпионата Италии по футболу победил на выезде «Аталанту». Единственный гол забил Жереми Бога на 48-й минуте. Этот футболист пришел в туринский клуб зимой.

Туринцы поднялись в зону Лиги чемпионов. «Аталанта» на четыре очка отстает от зоны еврокубков.

У «Аталанты» на замену на 72-й минуте вышел бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

У «Ювентуса» семь матчей без поражений подряд. Команду тренирует Лучано Спаллетти, дважды бравший РПЛ с «Зенитом». С ним планируют вскоре продлить контракт до лета 2028 года.

«Ювентус» победил в Бергамо в рамках Серии А впервые с 2023 года.