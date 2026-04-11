Серия А. «Милан» унижен дома (0:3)

«Милан» в 32-м туре чемпионата Италии по футболу крупно уступил дома «Удинезе». Гости забили три безответных мяча.

Букмекеры перед матчем считали «Милан» безоговорочным фаворитом встречи.

«Милан» остался на третьей строчке турнирной таблицы. «Удинезе» идет десятым.

У «Милана» три поражения в последних четырех матчах. «Удинезе» не проигрывает три матча подряд.