  • Президент «Наполи» предложил кардинальное изменение игрового времени в футболе

Президент «Наполи» предложил кардинальное изменение игрового времени в футболе

11 апреля, 19:37

Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», считает, что футбол нужно реформировать. Это необходимо для удержания молодой аудитории, полагает функционер.

«Футбол слишком устарел, его нужно обновить! Новое поколение очень быстрое – они выросли с телефонами. У них есть страсть, но нет терпения. Они не могут два часа подряд смотреть матч по телевизору. Если приходят на стадион – да, но перед телевизором – нет. Есть этот глупый 15-минутный перерыв между таймами. Не понимаю, зачем он нужен.

Можно было бы разделить игру, например, на два отрезка по 25 минут с чистым временем – как в баскетболе. Сегодня в футболе судьи сами решают, сколько добавлять времени, и я борюсь с Итальянской федерацией футбола. Один делает так, другой – иначе... Анархия! Это плохо, особенно для спорта.

Футбол – это индустрия, а они этого не понимают. Мы вкладываем огромные деньги, слишком много людей в это вмешивается», – сказал Де Лаурентис в интервью CBC Sports.

  • «Наполи» борется за скудетто.
  • Неаполитанцы – действующие чемпионы.
  • Команду тренирует Антонио Конте.

Источник: Спортс
Италия. Серия А Наполи Де Лаурентис Аурелио
