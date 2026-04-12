Серия А. «Интер» переиграл «Комо» в матче с 7 голами и оторвался на 9 очков от «Наполи»

«Интер» на выезде добыл волевую победу над «Комо» в 32-м туре чемпионата Италии.
Миланцы к 45-й минуте уступали 0:2, но сумели переломить ход встречи и четырежды поразить ворота соперника.
По дублю оформили Маркюс Тюрам и Дензел Дюмфрис.
«Интер» набрал 75 очков в 32 турах Серии А и оторвался от идущего вторым «Наполи» на девять баллов.
Италия. Серия А. 32 тур
Комо - Интер - 3:4 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Валье, 36; 2:0 - Н. Пас, 45; 2:1 - М. Тюрам, 45+2; 2:2 - М. Тюрам, 49; 2:3 - Д. Дюмфрис, 59; 2:4 - Д. Дюмфрис, 72; 3:4 - Л. Да Кунья, 88 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»