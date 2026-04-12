Серия А. «Интер» переиграл «Комо» в матче с 7 голами и оторвался на 9 очков от «Наполи»

«Интер» на выезде добыл волевую победу над «Комо» в 32-м туре чемпионата Италии.

Миланцы к 45-й минуте уступали 0:2, но сумели переломить ход встречи и четырежды поразить ворота соперника.

По дублю оформили Маркюс Тюрам и Дензел Дюмфрис.

«Интер» набрал 75 очков в 32 турах Серии А и оторвался от идущего вторым «Наполи» на девять баллов.