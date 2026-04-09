Прояснилось будущее Спаллетти

Вчера, 21:13

«Ювентус» принял решение по главному тренеру Лучано Спаллетти. С ним продлят контракт.

Нынешнее соглашение истекает летом, но туринцы продлят его. Оно будет действовать до лета 2028 года.

  • 67-летний Спаллетти принял «Ювентус» осенью. До туринцев Лучано в 2023-2025 годах тренировал сборную Италии.
  • Всю тренерскую карьеру Спаллетти проводит в Италии, за исключением 2010-2014 годов, когда он работал в «Зените». С командой дважды взял чемпионат России по футболу, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
  • С «Наполи» в 2023 году Спаллетти стал чемпионом Италии – впервые в своей карьере. После скудетто Лучано ушел в сборную Италии.

Только 4 тренера одержали 300+ побед в Серии А
Спаллетти попросил «Ювентус» усилиться тремя футболистами из АПЛ
Кержаков рассказал, как попал в дубль «Зенита» из-за Денисова
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Италия. Серия А Ювентус Спаллетти Лучано
