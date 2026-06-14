Подробности ограбления сборной Англии на ЧМ-2026

У сборной Англии похитили имущество на 18 тысяч долларов при транспортировке оборудования из Флориды в Канзас-Сити, где команда готовится к старту чемпионата мира.

Двое мужчин – Мустафа Салик и Эрфан Камаль – уже получили обвинения в скупке краденого, что по законам штата Миссури относится к уголовным преступлениям класса D и грозит тюремным сроком от одного года до семи лет.

Инцидент произошел при перевозке снаряжения из предтурнирного лагеря англичан. Согласно судебным документам, с которыми ознакомился BBC Sport, среди прочего были украдены три подписанные игровые футболки общей стоимостью 15 тысяч долларов, четыре пары бутс, мяч чемпионата мира, вратарские перчатки, тренировочная форма, пять пар обуви, две плюшевые фигурки львов, набор Lego в виде кроссовок Nike Air, портативная колонка JBL и удлинители. Большую часть похищенного уже удалось вернуть.

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что случившееся не повлияет на подготовку команды к стартовому матчу против Хорватии.

Защитник сборной Англии Дэн Берн заявил журналистам: «Я лично ничего не терял, мы узнали о случившемся от вас, ребята. Это сейчас в руках полиции, не уверен, насколько я могу это комментировать. В команде это особо не обсуждалось, и это как раз показывает, что нас это не сильно беспокоит – на нашей подготовке это никак не сказалось».

Прокурор округа Джексон Мелеза Джонсон подчеркнула: «Округ Джексон не потерпит преступной деятельности, направленной против гостей чемпионата мира, включая международные команды, прибывшие сюда для участия в турнире». Мэр Канзас-Сити Квинтон Лукас поблагодарил полицию за оперативную работу и заявил, что обвиняемые понесут ответственность.