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Подробности ограбления сборной Англии на ЧМ-2026

14 июня, 14:25
4

У сборной Англии похитили имущество на 18 тысяч долларов при транспортировке оборудования из Флориды в Канзас-Сити, где команда готовится к старту чемпионата мира.

Двое мужчин – Мустафа Салик и Эрфан Камаль – уже получили обвинения в скупке краденого, что по законам штата Миссури относится к уголовным преступлениям класса D и грозит тюремным сроком от одного года до семи лет.

Инцидент произошел при перевозке снаряжения из предтурнирного лагеря англичан. Согласно судебным документам, с которыми ознакомился BBC Sport, среди прочего были украдены три подписанные игровые футболки общей стоимостью 15 тысяч долларов, четыре пары бутс, мяч чемпионата мира, вратарские перчатки, тренировочная форма, пять пар обуви, две плюшевые фигурки львов, набор Lego в виде кроссовок Nike Air, портативная колонка JBL и удлинители. Большую часть похищенного уже удалось вернуть.

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что случившееся не повлияет на подготовку команды к стартовому матчу против Хорватии.

Защитник сборной Англии Дэн Берн заявил журналистам: «Я лично ничего не терял, мы узнали о случившемся от вас, ребята. Это сейчас в руках полиции, не уверен, насколько я могу это комментировать. В команде это особо не обсуждалось, и это как раз показывает, что нас это не сильно беспокоит – на нашей подготовке это никак не сказалось».

Прокурор округа Джексон Мелеза Джонсон подчеркнула: «Округ Джексон не потерпит преступной деятельности, направленной против гостей чемпионата мира, включая международные команды, прибывшие сюда для участия в турнире». Мэр Канзас-Сити Квинтон Лукас поблагодарил полицию за оперативную работу и заявил, что обвиняемые понесут ответственность.

  • ЧМ-2026 стартовал 11 июня. Турнир проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике.
  • Англия на групповом этапе сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.
  • Британцы только раз становились чемпионами мира – дома в 1966 году.

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Источник: ВВС
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Англия
Комментарии (4)
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Mirak92
1781441398
Цыгане вслед за сборной поехали. Что бы Англия, чувствовала себя как дома
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Cleaner
1781442894
- Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки. И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры быта.
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vvv123
1781444225
Европиндосов можно грабить, не жалко!
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FFR
1781449114
Информация однобокая, кто скупил написано, а кто с3,14здил, не слова.
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