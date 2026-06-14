Мостовой прокомментировал игру зенитовца Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия – Марокко (1:1).

«Дуглас вышел в старте, но ничего кардинального не сделал. Он спокойно получал мяч, отдавал его ближнему, один раз подключился к атаке и неплохо прострелил. Все как обычно, потому что в сборной Бразилии решают другие люди. По оценкам, он стал лучшим, но меня это не удивило, так как полузащита и атака себя не проявили. Дуглас показал себя с хорошей стороны. В «Зените» он не опускается ниже своего уровня.

Игра Луиса Энрике? Он вышел на поле не один, но ни у кого не получилось. У всей сборной Бразилии игра не получилась той, которую ждали. Это не проблема Луиса Энрике, не надо его отделять от других. Рафинья тоже ничего не сделал.

Что касается матча в целом, то мне понравилась сборная Марокко. Если бы Винисиус не забил сумасшедший гол, то марокканцы претендовали бы на большее. Было видно, что это не та Бразилия, которую все ждут, хотя сборная Марокко заняла четвертое место на прошлом ЧМ. Они молодцы, но лучшую Бразилию мы увидим впереди», – сказал Мостовой.