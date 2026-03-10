Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Солари ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Солари ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

10 марта, 16:30
17

Вингер «Спартака» Пабло Солари отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Бывший футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

  • «Спартак» в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.
  • В этом сезоне клуб занимает 6-е место в чемпионате.

«Каждый имеет право на свое мнение. Для меня «Спартак» – топ-клуб. По-моему, мы отлично работаем для того, чтобы прогрессировать и становиться лучше.

Мы много работаем и будем продолжать для того, чтобы «Спартак» был там, где он сейчас, а это, на мой взгляд, одно из лучших мест. У нас очень хорошая команда», – сказал Солари.

  • 24-летний аргентинец перешел в «Спартак» в феврале 2025 года из «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро.
  • С тех пор фланговый нападающий забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 41 матче.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.
  • Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Солари Пабло
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1773149928
Где бы был, например, «Zenitе», если бы не вливания на содержание решал? В частности, в весенней части эта бразильская богадельня не набрала бы ни одного очка)) Но эти же трансвеститы только и делают, что отмечают юбилеи, принимая подарки от решал в виде трех очков))
Ответить
subbotaspartak
1773151071
Солари хорош в сезоне, А от бездомных всегда много вони...
Ответить
Дубина
1773151327
Так же и любой Спартач скажет что зенит это ни что и ни кто.да и многие это знают и понимают! Про них реально только люди узнали в 2000-х годах)))
Ответить
СильныйМозг
1773151990
Молодцы, продолжайте в том же духе. Вы в жопе, это всех устраивает.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773154965
Шава ещё мягко прошёлся по хрякам. Антинародный судейский позор России это будет в точку. Гыгыгы
Ответить
Кривая да нелёгкая
1773155709
Продлить контракт Солари и повысить зарплату)
Ответить
Oldtrafford83
1773208174
А что по мнению этого терпилы значит давно нечего не выигрывали?! Спартак брал кубок в 2022, для Андрюши это слишком большой срок чтобы соответствовать критерию топ клуба, пусть лучше следит за женскими футболками!!!
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 