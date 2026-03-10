Солари ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Вингер «Спартака» Пабло Солари отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Бывший футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

«Спартак» в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.

В этом сезоне клуб занимает 6-е место в чемпионате.

«Каждый имеет право на свое мнение. Для меня «Спартак» – топ-клуб. По-моему, мы отлично работаем для того, чтобы прогрессировать и становиться лучше.

Мы много работаем и будем продолжать для того, чтобы «Спартак» был там, где он сейчас, а это, на мой взгляд, одно из лучших мест. У нас очень хорошая команда», – сказал Солари.