Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба разнес игру «Зенита»: «Смотреть невыносимо»

10 марта, 14:40
47

Капитан «Акрона» Артем Дзюба не уверен, что «Зенит» сможет вернуть чемпионский титул после годичной паузы.

«Зенит» станет чемпионом?

– Не знаю… «Зенит» очень плохо играет – прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы – на это смотреть невыносимо.

Вы покупаете людей за 30-40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте…

Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с «Балтикой»… Честно сказать, мне было бы стыдно за такое!

  • «Зенит» идет на втором месте в РПЛ после 20 туров.
  • Петербуржцы набрали 42 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
  • В воскресенье команда Сергея Семака сенсационно проиграла «Оренбургу» – 1:2.
  • Следующий соперник – «Спартак» (14 марта, 16:00 мск).

Еще по теме:
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1773146536
В следующем туре Зенит будет злой и с лихвой отыграется. Тем более команда будет ниже классом, чем Оренбург. Снасильничает по взрослому в пухлый розовый пятак. Гыгыгы
Ответить
ziborock
1773146934
Даже Дзюбе стыдно за Зенит!)))
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1773148013
Ты прав Артём на сто процентов, тошно смотреть
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1773148489
Питерские сектанты семенычи и прочие неадекваты за Семака!! Им нравится что наш клуб и город позорится играя на отбой всей командой!! Соболя Семак притащил, тоже ништяк,...
Ответить
Кривая да нелёгкая
1773148843
Неужели Миллеру нравится футбол такой от Семака?? Неужели ему не надоело слушать сказки от Тимощука и Семака о том что против Зенита все и вся
Ответить
СильныйМозг
1773149490
Он, аж поднялся в моих глазах! Семака в топку. Его надо убирать уже сейчас, пока не поздно. Не надо ему давать доиграть сезон, выплатить неустойку и пока.
Ответить
WE ARE FOR PETER
1773149822
Семак и Тимощук вредители команды Зенит! Зажрались в конец ребята
Ответить
Semenycch
1773149825
Для идиотов! Был такой период в Российском футболе, когда в нашем чемпионате из года в год доминировал один клуб. И доминировал он по делу! Этот клуб из года в год выигрывал чемпионат России, именно выигрывал, не покупал, потому что тренировал этот клуб очень талантливый тренер, лучший ученик гениального Бескова! И вот после очередной смены лучших игроков в этом клубе, а тогда игроки добившиеся успехов в России массово уезжали на запад, игра этого клуба поблекла. Он по прежнему оставался сильнейшим в России, но теперь с откровенным трудом выигрывал призы, а потом стал иногда и проигрывать. И вот тогда на сцены вышли орды оди-отов, которые думали, что они болельщики этого клуба! Стали везде кричать - Ату этого тренера! Пшел вон из знаете сами какого клуба! Ты полностью изжил себя! Я всегда думал что такие болельщики - идиоты могут быть только у этого клуба! Ан нет, они есть и у Зенита! Вам нужно напомнить историю этого клуба после ухода Романцева? А, идиоты?
Ответить
Номэд
1773149846
зпрф в общем!
Ответить
порт
1773155773
Разнëс так разнëс, прямо камень на камне не оставил.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 