Дзюба разнес игру «Зенита»: «Смотреть невыносимо»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба не уверен, что «Зенит» сможет вернуть чемпионский титул после годичной паузы.
– «Зенит» станет чемпионом?
– Не знаю… «Зенит» очень плохо играет – прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы – на это смотреть невыносимо.
Вы покупаете людей за 30-40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте…
Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с «Балтикой»… Честно сказать, мне было бы стыдно за такое!
- «Зенит» идет на втором месте в РПЛ после 20 туров.
- Петербуржцы набрали 42 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
- В воскресенье команда Сергея Семака сенсационно проиграла «Оренбургу» – 1:2.
- Следующий соперник – «Спартак» (14 марта, 16:00 мск).
Источник: «РБ Спорт»