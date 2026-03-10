Дзюба разнес игру «Зенита»: «Смотреть невыносимо»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба не уверен, что «Зенит» сможет вернуть чемпионский титул после годичной паузы.

– «Зенит» станет чемпионом?

– Не знаю… «Зенит» очень плохо играет – прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы – на это смотреть невыносимо.

Вы покупаете людей за 30-40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте…

Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с «Балтикой»… Честно сказать, мне было бы стыдно за такое!