«Палмейрас» уверен в покупке защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Нино летом может уйти в «Палмейрас». Бразильский клуб уверен, что трансфер удастся осуществить.
Будучи уверенными в скорой покупке Нино, «Палмейрас» зимой отказался от идеи покупки у «Динамо» защитника Роберто Фернандеса.
- Нино выступает за «Зенит» с начала 2024 года. Футболиста купили у «Флуминенсе» после того как команда дошла до финала клубного чемпионата мира.
- С тех пор на счету 28-летнего защитника 74 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 3 результативными передачами.
- Соглашение Нино с петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
Источник: ESPN