«Палмейрас» уверен в покупке защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Нино летом может уйти в «Палмейрас». Бразильский клуб уверен, что трансфер удастся осуществить.

Будучи уверенными в скорой покупке Нино, «Палмейрас» зимой отказался от идеи покупки у «Динамо» защитника Роберто Фернандеса.