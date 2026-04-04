Зенитовец Дуран пропустил матч с «Крыльями Советов» после ночной тусовки

Нападающий Джон Дуран не попал в заявку «Зенита» на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» (2:1).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что у Дурана проблемы со здоровьем.

Однако несколько дней назад Дуран провел ночь в клубе с бывшим партнером по «Фенербахче» Арчи Брауном.

Впереди у «Зенита» домашний кубковый матч со «Спартаком».