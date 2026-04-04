Зенитовец Дуран пропустил матч с «Крыльями Советов» после ночной тусовки

Нападающий Джон Дуран не попал в заявку «Зенита» на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» (2:1).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что у Дурана проблемы со здоровьем.
Однако несколько дней назад Дуран провел ночь в клубе с бывшим партнером по «Фенербахче» Арчи Брауном.
Впереди у «Зенита» домашний кубковый матч со «Спартаком».
- 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
- Он арендован у саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.
- Летом Джон вернется в Азию. Информации о том, что «Зенит» планирует выкупать колумбийского футболиста, на сегодня нет.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»