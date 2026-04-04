Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зенитовец Дуран пропустил матч с «Крыльями Советов» после ночной тусовки

Зенитовец Дуран пропустил матч с «Крыльями Советов» после ночной тусовки

4 апреля, 18:16
15

Нападающий Джон Дуран не попал в заявку «Зенита» на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» (2:1).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что у Дурана проблемы со здоровьем.

Однако несколько дней назад Дуран провел ночь в клубе с бывшим партнером по «Фенербахче» Арчи Брауном.

Впереди у «Зенита» домашний кубковый матч со «Спартаком».

  • 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
  • Он арендован у саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.
  • Летом Джон вернется в Азию. Информации о том, что «Зенит» планирует выкупать колумбийского футболиста, на сегодня нет.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1775316148
А чё ,если ногу потянул - бухнуть с друганом нельзя ? Если точно знаешь ,что на поле не выйдешь .
Ответить
нБратишка
1775316338
Заголовок статьи конечно провокационный. Этак и про автора можно уверенно сказать - что то запрещенное принимал...
Ответить
...уефан
1775316486
...брехня, бухали они вчера с Соболем вдвоём в лобовую, Дуран в говно, а Соболь выжил, голова - кость сплошная, хоть бы хны...
Ответить
Чугунный скороход
1775316541
Дуран в аренде ведь.. ему пох на дисциплину, сто пудов денежка нехилая капает. Кроме как у шейхов и в сените такую он нигде не получит .
Ответить
FCSpartakM
1775317637
4 мульта платят и норм.
Ответить
FROLL007
1775318188
Ох уж эти редакторы. Любят на вентилятор набросить. Гыгыгы
Ответить
raritet
1775323114
Попытался представить себе Дурана в роли героя фильма " Коммунист", если кто помнит. Нужно реально смотреть на вещи. Для этого человека время в России - приключение . Не будет он пахать, не его стиль. Ночные клубы - самое самое то...
Ответить
Дубина
1775327579
ЗПРФ! Цыгане развлекаются в помойке! ПОЗОР!!
Ответить
Бумбраш
1775356066
По любому с Галиной Рыловной развлекался,а галька тык верила в него
Ответить
Hector вернулся
1775379834
Уже отмечает столетие
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 