Карпин стал амбассадором известного бренда

Главный тренер сборной России Валерий Карпин стал амбассадором продукта питания. Теперь он сотрудничает с брендом «Геркулес».
Изображение Карпина присутствует на сайте компании.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
- У Карпина за 17-летнюю тренерскую карьеру один трофей – «Копа дель Соль» со «Спартаком» в 2012 году.
Источник: «Геркулес»